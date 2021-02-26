Afyonkrahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında yol kenarında, henüz kimliği bilinmeyen bir kadının cesedi bulundu.
Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afyonkarahisar’da yol kenarında kadın cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.