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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

’da yol kenarında bulundu

’da yol kenarında, bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesedi bulundu. Öldürülen kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar’da yol kenarında kadın cesedi bulundu
İHA

26.02.2021, 14:23

Afyonkrahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında yol kenarında, henüz kimliği bilinmeyen bir kadının cesedi bulundu.

Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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