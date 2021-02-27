Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da husumetlisini yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da husumetlisini yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da, alkol aldıkları eve gelen husumetlisini elinde bıçakla gören S.B, av tüfeğiyle U.K'ye ateş etti. Omzuna isabet eden saçmalarla yaralanan U.K, bir anda yere yığıldı. Gözaltına alınan S.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

AA 28.02.2021, 00:05 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021, 00:15