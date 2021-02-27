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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

'daki operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

'daki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Dün, polis ekipleri, biri otobüs iki araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hap ele geçirmişti.

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
AA

28.02.2021, 00:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir kara yolundaki uygulama noktasında yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hapla yakalanan H.S, E.D. ile S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrollerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir kara yolundaki uygulama noktasında dün, polis ekipleri, biri otobüs iki araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hap ele geçirmişti. Araçlardaki 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

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