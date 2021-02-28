Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Ş., idaresindeki 49 AAK 411 plakalı tır Bolvadin Sanayi kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıkarak devrildi.
Tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca maden suyu ise tarım arazisine saçıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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