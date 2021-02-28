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Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan maden suyu yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada tonlarca maden suyu araziye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA 28.02.2021, 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021, 10:51