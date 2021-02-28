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Haberler Afyonkarahisar Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı

Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı

’ın ilçesinde kontrolden çıkan maden suyu yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada tonlarca maden suyu araziye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Maden suyu yüklü tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı
İHA

28.02.2021, 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021, 10:51

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Ş., idaresindeki 49 AAK 411 plakalı tır Bolvadin Sanayi kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıkarak devrildi.

Tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca maden suyu ise tarım arazisine saçıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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