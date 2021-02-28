Yolculuk sırasında tartıştığı karısını öldürdü

Afyonkarahisar'da Ahmet Sarıkaya (32) tartıştığı karısı Nergiz Sarıkaya'yı (26) üç çocuğunun yanında, yolculuk yaptıkları aracın içinde tabanca ile başına tek el ateş ederek öldürdü. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, karısını öldüren Sarıkaya ise gözaltına alındı. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE