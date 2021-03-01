Afyonkarahisar’da ‘Afet Farkındalık’ eğitimi

Eğitimler Afyonkarahisar Zafer Meydanı Anıtpark önünde gerçekleştirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak toplumun ve kentimizin afetlere dirençli hale gelmesi için afet farkındalık eğitimlerini toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışmakta olup, bu kapsamında İl merkezindeki Zafer meydanda Mobil Koordinasyon tırında Pandemi kuralları çerçevesinde afetlere karşı bilgilendirme yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yine afetlerde çekilmiş fotoğraflar gün boyu sergilendi.