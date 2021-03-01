  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da ‘Afet Farkındalık’ eğitimi

’da ‘Afet Farkındalık’ eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Mobil Koordinasyon Tırında vatandaşlara “Afet Farkındalık” eğitimleri verildi.

Afyonkarahisar’da ‘Afet Farkındalık’ eğitimi
İHA

01.03.2021, 19:03

Eğitimler Afyonkarahisar Zafer Meydanı Anıtpark önünde gerçekleştirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak toplumun ve kentimizin afetlere dirençli hale gelmesi için afet farkındalık eğitimlerini toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışmakta olup, bu kapsamında İl merkezindeki Zafer meydanda Mobil Koordinasyon tırında Pandemi kuralları çerçevesinde afetlere karşı bilgilendirme yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan yine afetlerde çekilmiş fotoğraflar gün boyu sergilendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar’da ‘Afet Farkındalık’ eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.