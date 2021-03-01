Çiğ köfteciyi darbeden şahısla ilgili yeni gelişme!

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı. G.Ş., bugün sosyal medya hesabından şaşkınlık veren açıklamalar yapmış, "İstediğimi döverim, beni işimden ettiniz!" demişti.

NE OLMUŞTU?

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADI

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu.

Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

"İSTEDİĞİMİ DÖVERİM"

G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum." "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nuh ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Ne olur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir ne olur" paylaşımlarında bulundu.

Çiğ köftesi acılı diye saldırmıştı! Açıklaması 'pes' dedirtti

Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı