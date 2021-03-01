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Haberler Afyonkarahisar Vergi dairelerinde son güne bırakanların gece mesaisi!

dairelerinde son güne bırakanların gece mesaisi!

ve kamu borçlarını yapılandıran, ödeme işini son güne ve son saatlere bırakan vatandaşlar gece saatlerinde vergi dairelerinin yolunu tuttu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu Defterdarlığı önünde vatandaşlar yapılandırmadan yararlanmak için adeta gece mesaisi yaptı.

Vergi dairelerinde son güne bırakanların gece mesaisi!
İHA

02.03.2021, 01:08 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021, 01:10

Afyonkarahisar'da vergi yapılandırmasından yararlanmak isteyenler ilk taksitin ödemesini son güne bırakınca vergi daireleri dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Yoğunluğun olabileceğini tahmin eden İçişleri Bakanlığı ise gündüz saatlerinde "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 00.00'a kadar muaf tutulacaktır" açıklaması ile vatandaşların gece de olsa borçlarını ödeyebilmeleri için kolaylık sağladı.

Ödemesini son güne bırakanlar ise Afyonkarahisar Defterdarlığı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan vatandaşların ödeme esnasında korona tedbirlerine uymaları dikkatlerden kaçmadı.

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