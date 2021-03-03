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’da polisin durdurduğu araçtan binlerce sentetik hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin risk analizine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 660 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar’da polisin durdurduğu araçtan binlerce sentetik hap çıktı
İHA

03.03.2021, 16:44

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin risk analizine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 bin 660 adet gerika isimli sentetik hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde, 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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