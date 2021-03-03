Kaza sesini duyarak evlerinden çıkan araç sahipleri büyük şok yaşadı

Afyonkarahisar'da 6 araca çarpan alkollü sürücü otomobilini bırakarak kaçtı. Bölgeden ayrılan otomobil, polis kovalamacası sonrası olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride terk edilmiş halde bulundu. Kaza sesini duyarak evlerinden çıkan park halindeki araçların sahipleri ise gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı.





Olay, Dumlupınar mahallesi Kadınana caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 06 AEF 487 plakalı otomobil kontrolde çıkarak yol kenarında park halindeki iki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi dönerek diğer araca çarptı. Ticari araca çarpmasına rağmen durmayan otomobil bu defa yine park halinde bulunan 4 araca daha çarparak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, araç kovalamaca sonrası olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride terk edilmiş halde bulundu. Aracın H.T., isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.





Olay sonrası büyük bir şok yaşayan park halindeki araçların sürücüleri ise duruma tepki gösterdi. Öte yandan, kazanın gece geç saatlerde olması olası bir ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.