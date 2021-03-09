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Haberler Afyonkarahisar Minibüs kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Minibüs kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

’da minibüsün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Minibüs kamyona arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı
İHA

09.03.2021, 17:21

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali D., yönetimindeki 20 ABJ 383 plakalı minibüs önünde seyir halinde olan Ceylan K., idaresindeki 42 Y 5583 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan Ali D., Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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