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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da feci kaza

Afyon’da feci kaza

Afyon’da feci kaza

10.3.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyünde meydana geldi. Ö.A. (20) idaresindeki 20 B 8251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Raşit Beki'ye (79) çarptı. Beki, olay yerinde yaşamı yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırılan sürücü Ö.A. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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