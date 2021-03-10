AFYONKARAHİSAR'IN Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyünde meydana geldi. Ö.A. (20) idaresindeki 20 B 8251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Raşit Beki'ye (79) çarptı. Beki, olay yerinde yaşamı yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırılan sürücü Ö.A. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Afyon’da feci kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.