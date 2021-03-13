Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

S.T. (44) idaresindeki 42 FMV 70 plakalı kamyon, ilçe merkezindeki Çobanlar Kavşağı'nda, Cengiz Işık (24) yönetimindeki 03 ACA 168 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile babası Bünyamin Işık (48) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Cengiz Işık, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bünyamin Işık ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kamyon sürücüsü S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kazada vefat eden Cengiz Işık'ın sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.