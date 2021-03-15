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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’ın kolektif tanıtım toplantısı yapıldı

’ın kolektif tanıtım toplantısı yapıldı

Turizm Gelişim ve Tanıtım Ajansı’nın kurulmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile paydaş kuruluşlar arasında görüntülü konferans sistemi ile toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’ın kolektif tanıtım toplantısı yapıldı
İHA

15.03.2021, 17:35

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, toplantı hakkında bilgi vererek, Turizm Gelişim ve Tanıtım Ajansı Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

Tanır, "İlimizin tanıtımı açısından, Turizm Gelişim ve Tanıtım Ajansının Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından kurulmasının ilimiz adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Paydaşlarımızla beraber ilin kolektif tanıtımını sağlamak son derece önemli, gerçekleştirdiğimiz toplantının bu anlamda önemli bir katkısı olacaktır. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a Turizm Gelişim Ajansına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun. Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilimizin tanıtımı GoTurkey'de yer almaktadır" dedi.

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