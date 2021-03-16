İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.37'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyü yakınları olarak saptadı. 14:37'de meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.2 km olarak açıklandı.
Afyonkarahisar Şuhut'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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