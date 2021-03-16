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Haberler Afyonkarahisar Sorumsuzluğun hesabı 3 yıldır sorulmuyor

Sorumsuzluğun hesabı 3 yıldır sorulmuyor

Sorumsuzluğun hesabı 3 yıldır sorulmuyor

16.3.2021

2018 yılında arkadaşları ile birlikte Afyonkarahisar'dan Didim'e tatile giden Ayşe Saygılı (51) ve Neval Durmuş (67) kaldıkları otelden sahil kenarındaki iskeleye yürüyüş yapmak için gitti. Beton iskelenin çökmesi sonucu denize düşen Saygılı ve Durmuş'un bacakları betonların altında kalarak kopup ezildi. İki arkadaş protez bacak ve ayağa mahkum oldu. 3 yıldır protezler ile yaşam mücadelesi veren iki arkadaş hala dava açılmamasına ve sorumluların yargı önüne çıkarılmamasına tepki gösterdi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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