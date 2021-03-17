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Haberler Afyonkarahisar Dinar'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

’ın ilçesindeki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Cerit yaylasında yol açma ve kar küreme çalışması başlatıldı. Dinar Kaymakamlığı bölgede olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Dinar'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

17.03.2021, 17:04

Mart ayının sonlarının doğru bölgeden gelen görüntü ve fotoğraflar adeta kış mevsiminin bitmediğini gösterdi. Nüfus bahar aylarında yaklaşık 200 yerleşik kişiyi bulan 1500 rakımlı Cerit yaylası çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulunca yaylaya çıkan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bunun üzerine Dinar Kaymakamlığı harekete geçerek yolların açılması için harekete geçti.

Dinar Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Çalışmanın ardından yollar ulaşıma açılırken, ay sonuna doğru yayla sakinlerinin bölgeye geleceği öğrenildi.

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