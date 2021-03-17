Haberler Afyonkarahisar Dinar'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Dinar'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Cerit yaylasında yol açma ve kar küreme çalışması başlatıldı. Dinar Kaymakamlığı bölgede olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı.

17.03.2021, 17:04