  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Eber Gölü'nün sularının çekildiği bölgede yine yangın çıktı!

'nün sularının çekildiği bölgede yine çıktı!

'nin önemli göllerinden biri olan ve son aylarda içerisinde bulunan sazlıklarda çıkan yangınların ardı arkası kesilmeyen 'nde bir kez daha çıktı. Gölde yanan kamışlar ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken 3 bin metrekarelik sazlık alan yangında zarar gördü.

Eber Gölü'nün sularının çekildiği bölgede yine yangın çıktı!
İHA

17.03.2021, 17:42

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçesi sınırlarında bulanan Eber Gölü'nde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Göl sularının çekildiği bölgede meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

Yangını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha önce de birçok kez yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü.

Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken 3 bin metrekarelik sazlık alan yangında zarar gördü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eber Gölü'nün sularının çekildiği bölgede yine yangın çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.