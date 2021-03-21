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Haberler Afyonkarahisar Kısıtlama saatinde kaza yaptı! Ceza yememek için ise...

Kısıtlama saatinde kaza yaptı! Ceza yememek için ise...

’da gece geç saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobiliyle sokağa çıkan bir şahıs kaza yaptı. Sürücü kısıtlama saatinde kaza yaptığı için ceza yememek için aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kısıtlama saatinde kaza yaptı! Ceza yememek için ise...
İHA

21.03.2021, 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 14:15

Edinilin bilgilere göre, kaza Orhangazi mahallesi Akarçay yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 LB 624 plakalı otomobil Afyonkarahisar Devlet Hastanesi istikametinden Filli Kavşak istikametine doğru giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje sonrada ağaca çarptı.

Kaza sonrası maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri fark etti. Aracı kontrol eden ekipler, sürücünün aracını terk edip bölgeden kaçtığını tespit etti.

Kaza sonrası polis inceleme başlattı.

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