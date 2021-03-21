Haberler Afyonkarahisar Kısıtlama saatinde kaza yaptı! Ceza yememek için ise...

Kısıtlama saatinde kaza yaptı! Ceza yememek için ise...

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobiliyle sokağa çıkan bir şahıs kaza yaptı. Sürücü kısıtlama saatinde kaza yaptığı için ceza yememek için aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

İHA 21.03.2021, 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 14:15