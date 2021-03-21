Soğuk ve yağmur Ege'yi terk etmiyor!

METEOROLJİ Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük son hava tahminine göre bugün (pazar) Ege Bölgesi'nde yağışların yerini bulutlu bir hava alırken, yağışlar yarın tekrar geri gelecek. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise hava sıcaklıkları 8 ila 15 derece arasında düşecek.

İzmir ve Manisa'da pazartesi, salı günü sağanak yağışlar beklenirken, çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Aydın'da bugün hava sıcaklıkları 23 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi ve salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla'da ise bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak.

■ MERT ALPDÜNDAR