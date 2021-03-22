Afyonkarahisar’da endişe veren kuraklık

Meteorolojik verilere göre Türkiye 2020 yılında son yılların en kurak yıllarından birisini yaşadı. Bu kuraklık ülkede bazı illerde son 70 yılın bazı illerde ise son 91 yılın en kurak yılı oldu.



Bu kuraklıktan dolayı Afyonkarahisar'ın içme suyu kaynaklarından biri olan Akdeğirmen barajının doluluk oranının yüzde 12,4 seviyesine kadar gerilediğini belirten Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları su kullanımında dikkatli olmaya davet etti. Yapılan açıklamada "Kentte su sıkıntısı yaşamaması için 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürsek de vatandaşlarımız bizlere destek olarak, suyu israf etmeden, tasarruflu kullanmalıdır. Barajlarımızın doluluk oranı düşük olmasına rağmen alternatif su kaynaklarımız bulunmakta olup, barajdaki mevcut suyu kullanma süresini daha uzun zaman dilimine yaymanın, vatandaşlarımızın elinde olduğu unutulmamalıdır. Su sıkıntısının uzun süre boyunca gündeme gelmemesi için mümkün olduğu ölçüde tasarruf yapılmalıdır" ifadelerine yer verild