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Afyon'un bu ilçesinde 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor

’de yumurta fiyatlarının belirlendiği ve merkez nüfusunun 5 bin olduğu ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Tavuk sayısı nüfusa göre oranlandığında ise kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor.

Afyon'un bu ilçesinde 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor
İHA

22.03.2021, 16:35

Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye'de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması.

Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, "Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor. Şu an bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı'da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında" dedi.

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