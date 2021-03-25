Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

Olay, Adnan Menderese Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ataköy-Kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan 03 M 110 plakalı Ömer Hakan S., idaresindeki dolmuş içerisinde 4 yolcu ile seyir halindeyken bulvara geldiği sırada bir anda araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına park ederek kendisi ile birlikte yolcuları aşağı indirdi. Ardından çevredekiler polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada dolmuşun ön lastik kısmından çıkan alevler bir anda aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkate sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle aracın park edildiği yol kenarındaki kaldırımda bulunan ağaçlarda zarar görürken, polis ise yangın söndürülünceye kadar trafiği kesti. Yangının ardından polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.