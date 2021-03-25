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Haberler Afyonkarahisar Buzlu yolda devrilen otobüste 10 yaralı

Buzlu yolda devrilen otobüste 10 yaralı

Buzlu yolda devrilen otobüste 10 yaralı

25.3.2021

AFYONKARAHİSAR'DA buzlanma nedeniyle devrilen servis otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu Erkmen beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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