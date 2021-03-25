AFYONKARAHİSAR'DA buzlanma nedeniyle devrilen servis otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu Erkmen beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Buzlu yolda devrilen otobüste 10 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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