Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğün törenine katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında sevinç gösterisi için belinden çıkardığı tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali A.'nın başına isabet etti. Ali A., yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. A.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.