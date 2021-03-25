  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu

Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu

'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan A.Y. (27), kayınpederi Ali A.’yı (55) vurdu. Merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Ali A. hastaneye kaldırılırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu
DHA

26.03.2021, 01:06

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğün törenine katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında sevinç gösterisi için belinden çıkardığı tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali A.'nın başına isabet etti. Ali A., yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. A.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.