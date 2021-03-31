Güvercin kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvercin indirme meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta meydana geldi. Tolga Kaçar, evinin önünde güvercin indirme meselesinden İmdat Gezer, Sevim G., Hamza G., Mertcan Z. ve Cemal K. ile tartışmaya başladı.

POMPALIYLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga Kaçar, evinden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İmdat Gezer, Hamza G., Mertcan Z. ve Cemal K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İmdat Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tolga Kaçar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI