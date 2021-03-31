Haberler Afyonkarahisar İnternet üzerinden 13 bin TL’lik dolandırıcılık yaptı

İnternet üzerinden 13 bin TL’lik dolandırıcılık yaptı

Afyonkarahisar’da kurduğu sahte araç kiralama internet sitesi ile yaklaşık 13 bin TL’lik dolandırıcılık yapan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.