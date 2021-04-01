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Damat kurşunu öldürdü

'da gelin alma sırasında tabancayla havaya ateş eden damadının kurşunuyla ağır yaralanan (55) hayatını kaybetti.

Damat kurşunu öldürdü

1.4.2021

Olay, Çobanlar ilçesi Kocaöz Beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Damat Ali Yıldırım, (27) düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi.

Bu sırada kayınpeder Ali Altın damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasından vuruldu. Ali Altın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Altın, 6 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Düğünü kana bulayan damat ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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