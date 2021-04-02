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Haberler Afyonkarahisar Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Afyonkrahisar polisi tarafından ’den ’a uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar
İHA

02.04.2021, 15:48

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinceyapılan çalışmalarda Afyonkarahisar'a İzmir'den uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen araç takibe alındı. Takibi fark ederek ara sokakta uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya çalışan araç polis ekiplerince durduruldu. Araç içerisinde ve yol güzergahında yapılan aramada; 2 paket halinde 34,09 bonzai maddesi, 1.85 gram metamfetamin maddesi, 7 şerit halinde toplam 78 adet gerica maddesi, 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
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