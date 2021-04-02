Haberler Afyonkarahisar Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Afyonkrahisar polisi tarafından İzmir’den Afyonkarahisar’a uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.