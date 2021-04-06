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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da "Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi" başladı

'da " Uzmanlık Eğitimi" başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (AKÜ) Turizm Fakültesi ve iş birliğiyle " Eğitimi" programı başladı.

Afyonkarahisar'da Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi başladı
AA

06.04.2021, 17:36

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yaptığı açıklamada, Vali Gökmen Çiçek önderliğinde başlattıkları eğitim programıyla kentin turizmini geliştirmeyi ve turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tanır, eğitim programının ayrıca büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Afyonkarahisar'ın seyahat acentelerinde doğabilecek rehber ihtiyacını sağlamada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Eğitim programı, 4 gün interaktif ve 2 gün uygulamalı olarak yapılacak.

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