Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ünal Peygi yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Suçıkan mevkisinde Saadettin Turan idaresindeki 03 L 4125 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler Peygi ile Turan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Dağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.