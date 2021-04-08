Moloz yüklü traktör nehre yuvarlandı

AFYONKARAHİSAR'DA moloz yüklü traktör Menderes Nehri'nin taşkın koruma duvarını aşarak nehre düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Arkın Adlım (47) hastaneye kaldırıldı. Adlım'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise nehre düşen traktörü iş makinesine bağlayarak çıkarırken, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI