  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Moloz yüklü traktör nehre yuvarlandı

Moloz yüklü traktör nehre yuvarlandı

Moloz yüklü traktör nehre yuvarlandı

8.4.2021

AFYONKARAHİSAR'DA moloz yüklü traktör Menderes Nehri'nin taşkın koruma duvarını aşarak nehre düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Arkın Adlım (47) hastaneye kaldırıldı. Adlım'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise nehre düşen traktörü iş makinesine bağlayarak çıkarırken, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Moloz yüklü traktör nehre yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.