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güne böyle uyandı! Nisan ayında kar sürprizi

’da gece geç saatlerinde başlayan sonrası kent beyaz örtü ile kaplanırken, sabah uyandıklarında nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışını gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

Afyonkarahisar güne böyle uyandı! Nisan ayında kar sürprizi
İHA

12.04.2021, 12:39

Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından araçların üstü ve doğa adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yağışa rağmen yollarda kar tutmazken, ulaşımda ise herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

Nisan ayının ortalarında yağan kar ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar yola çıkmadan önce araçlarında kar temizliği yaptı.

Yağışa en çok sevinin ise çocuklar oldu. Okul için sokağa çıkan çocuklar topladıkları karlarla oynayarak okullarına gitti.



Yağış sonrası özellikle çatılar, ağaçlar ve araçların üstlerinde biriken karla güzel görüntüler oluştururken, kentin karla kaplı görüntüsünü ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları havadan drone ile görüntüledi.



Öte yandan, kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalara '0' dereceye kadar düştü.

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