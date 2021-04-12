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Haberler Afyonkarahisar Polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasp ettiler

Polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasp ettiler

’da, evine polis kılığında girdikleri yabancı uyruklu şahsa ters kelepçe yaparak 6 parça değerli taşı gasp eden 5 şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasp ettiler

12.04.2021, 15:03

Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Cumhuriyet mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ceyhun B., Fatih K, Ali N., Mustafa N. ve Aydın T. isimli şahıslar, Mohammed Naeim Ghazravi isimli şahsın evine polis yeleği ve oyuncak tabancayla girerek kendisini polis olarak tanıtıp ters kelepçe yaptılar. Şüpheliler daha sonra evde bulunan 6 parça halinde şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taşı alarak kayıplara karıştılar.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; bir apartmanın çatı katından halıya sarılı vaziyette 6 parça halinden şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taş, 3 ayrı pakette az miktarlarda kenevir tohumu, 1 ayrı pakette içimlik esrar ve 3 adet metanfetamin içmeye yarayan düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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