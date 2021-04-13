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AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili , -19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı

13.04.2021, 17:00

AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.

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