Termal şifa bahane korona partisi şahane!

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde bir termal otelin diskosunda alkol alıp parti düzenleyen 50 kişinin eğlencesi polis baskınıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri hiçe sayan gruba ve termal otele ceza kesildi. Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir termal otelin diskosunda yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiği, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan eğlendikleri yönündeki aldıkları ihbar üzerine termal otele baskın düzenledi. Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI