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Haberler Afyonkarahisar Zincirleme kazada 5 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...

Zincirleme kazada 5 birbirine girdi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...

’da 5 'ın arka arkaya çarpıştığı zincirleme kazada 2 TIR şoförü ağır yaralandı. Kazada bir kişi kullandığı TIR'da sıkışırken, olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Zincirleme kazada 5 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...
İHA

14.04.2021, 09:08

Korkunç kaza; Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 60. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 tTIR arka arkaya seyir halinde iken bir TIR'ın öndeki başka bir TIR'a arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir kişide kullandığı tırın içerisinde sıkıştı. Sıkışan tır şoförünü olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri kurtardı.

2 kişinin ağır yaralandığı zincirleme kazada yol trafiğe tamamen kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza sonrası polis ekipleri de karayolunda tedbir aldı. Yol uzunca bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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