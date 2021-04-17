Koyun hırsızını tüfekle öldürdü

Afyonkarahisar'da Nuran Duran (31) çalıştığı çiftlikteki koyunları çalarken yakaladığı için kendisini darp eden Medet Akdoğan'ı (33) tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Ataköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Nuran Duran, ahırdan gelen sesler üzerine Medet Akdoğan'ı koyunlarını çalarken yakaladı. Akdoğan, kendisine engel olmaya çalışan Duran'ı darp etti. Bunun üzerine genç kadın, evin önünde heybe içerisinde bulunan tüfeği 4 el ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akdoğan kurtarılamadı. Polis ekipleri, Nuran Duran'ı olay yerinin yakınında yakaladı.

KAZIM YÖRÜKCE