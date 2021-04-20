Afyonkarahisar'dan 15 ülkeye "hasat tablası" ihracatı

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 35 yıl önce inşaat makineleri üretimiyle sektöre adım atan Aktürk Makina, son 25 yıldır da tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

16 bin metrekarelik tesiste ağırlıklı olarak biçerdöver ağzına "mısır hasat tablası", "ayçiçeği hasat tablası" ile traktör arkası "balya makinesi" üreten firma, 65 çalışanıyla Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

İşletme sahibi Hüseyin Aktürk, AA muhabirine, "Dünyada bu hasat tablalarını üreten ve ihraç eden ilk 5 firma arasındayız. Hedefimiz öncelikle ilk 3, ardından da birinci sırayı zorlamak." dedi.

Avrupa ülkelerinde bu hasat tablalarının üretiminin düşüşte olduğunu anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bize çok yoğun bir şekilde sipariş var. Bu taleplere karşılık vermek amacıyla vardiyalı bir şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimini yaptığımız bu hasat tablalarını Rusya, Ukrayna ve Türk devletleri ağırlıklı olmak üzere, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında 15 ülkeye ihraç ediyoruz. Yakında ABD'ye de bu makineleri ihraç etmek için çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

"2021'DE HEDEF ÜRETİMİN YÜZDE 70'İNİ İHRAÇ ETMEK"

Aktürk, Türkiye'de balya makinesi üretiminde ilk 5 firma arasında olduklarını ve çiftçilere kaliteli tarımsal araçlar sunduklarını anlattı.

Hedeflerine değinen Aktürk, "2019'da satışlarımızı ağırlıklı olarak yurt içi pazarı oluşturuyordu. 2020 yılında Avrupa standartlarında yeni bir tesis ile personel sayımızı artırdık. Geçen yıl üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ettik. Bu yılki hedefimiz de üretimimizin yüzde 70'ini yurt dışına satmak istiyoruz. Bu hedefimizi de inşallah 2021 yılı sonuna kadar yakalayacağız." diye konuştu.

Aktürk, 2020 yılında yurt dışına 3 milyon dolarlık mısır ve ayçiçeği hasat tablası ihraç ettiklerini belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 7 milyon dolar ciroyu yakalamak. Bu rakam ülke ekonomimize güzel bir katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.