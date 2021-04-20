  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Yaşlı kadın pencereden düşerek yaşamını yitirdi

Yaşlı kadın pencereden düşerek yaşamını yitirdi

Yaşlı kadın pencereden düşerek yaşamını yitirdi

20.4.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 79 yaşındaki Güler Teke, oturduğu birinci kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki 3 katlı binada meydana geldi. Güler Teke, iftar saatinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaşlı kadın pencereden düşerek yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.