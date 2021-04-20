Yaşlı kadın pencereden düşerek yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR'DA 79 yaşındaki Güler Teke, oturduğu birinci kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki 3 katlı binada meydana geldi. Güler Teke, iftar saatinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

■ İHSAN KARATAŞ