AFYONKARAHİSAR'DA, beton mikseri ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü hayatını kaybetti. Kaza, Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Yörük (48) idaresindeki beton mikseri, Hakan Pektaş'ın (32) kullandığı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kabinde sıkışan sürücüler, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Yörük ve Pektaş'ın cenazeleri, morga gönderildi.
■ İHSAN KARATAŞ
Kafa kafaya kazada iki şoför de can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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