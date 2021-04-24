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Haberler Afyonkarahisar Kocatepe’de gün batımı manzarası görenleri mest etti

’de gün batımı manzarası görenleri mest etti

’un başladığı ’de ki gün batımı manzarası görenleri adeta mest etti. Fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Kocatepe’de gün batımı manzarası görenleri mest etti
İHA

24.04.2021, 09:48

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan gün batımı manzarası fotoğrafları adeta kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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