Haberler Afyonkarahisar Kocatepe’de gün batımı manzarası görenleri mest etti

Kocatepe’de gün batımı manzarası görenleri mest etti

Büyük Taarruz ’un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe’de ki gün batımı manzarası görenleri adeta mest etti. Fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.