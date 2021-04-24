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Haberler Afyonkarahisar Traktörün altında kalan iki kişi ağır yaralandı

Traktörün altında kalan iki kişi ağır yaralandı

Traktörün altında kalan iki kişi ağır yaralandı

24.4.2021

AFYONKARAHİSAR'DA devrilen traktörün altında kalan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, İsmail köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Kaplan idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarım arazisine devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Emin Kaplan traktörün altında kaldı. Traktörün altından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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