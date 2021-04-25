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Kısıtlama saatinde 2 araç kavşakta birbirine girdi

’da sokağa çıkma kısıtlamasında hafif ticari araç ile otomobil kavşakta birbirine girerken, kazada ticari aracın tekerleklerinden biri kopması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kısıtlama saatinde 2 araç kavşakta birbirine girdi
İHA

25.04.2021, 13:32

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E., idaresindeki 03 HN 858 plakalı hafif ticari araç kavşakta A.G., yönetimindeki 03 VT 032 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç orta refüje çarparak durabilirken, tekerleklerinden biri ise koparak yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu. Polis ayrıca araç sürücüleri ve içerisindekilerin kısıtlama saatinde dışarda oldukları için izin belgelerinin olup olmadığının sorgulanması için inceleme başlattı.



Kısıtlama olduğu için yolun boş olmasına rağmen araçların kavşakta bir birlerine nasıl girdikleri belirsizliğini korurken, kazada hafif ticari aracın arka tekerleklerinden birisinin kopması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.



Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza maddi hasar ile atlatıldı.

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