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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

3 öğretim görevlisi alacak

3 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 10 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

26.04.2021, 09:55

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi3 öğretim görevlisi alımı yapacak. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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