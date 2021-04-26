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’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar arabasını kurtarmaya koştu

’da gece yarısı aniden bastıran sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.

Afyonkarahisar’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar arabasını kurtarmaya koştu
İHA

26.04.2021, 10:32

Afyonkarahisar kent merkezinde gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.

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