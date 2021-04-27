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Haberler Afyonkarahisar İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da

İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı, 11. durağı 'da

Dijital Tırı, 11. durağı 'da ziyaretçilerini bekliyor Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da
AA

27.04.2021, 21:22

Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'a gelen Dijital TIR, Kent Meydanı'na park edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Dijital Tır'ın ilk ziyaretçileri Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e eşlik etti.

Vali Gökmen Çiçek, ülkenin ürettiği ve sahip olduğu değerlerin böylesine bir projeyle anlatılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ve Dijital Tır'ın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kısıtlamalar başlamadan önce imkanı olan vatandaşlar gelip ziyaret edebilirler." dedi.

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