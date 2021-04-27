İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da

Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'a gelen Dijital TIR, Kent Meydanı'na park edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Dijital Tır'ın ilk ziyaretçileri Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e eşlik etti.

Vali Gökmen Çiçek, ülkenin ürettiği ve sahip olduğu değerlerin böylesine bir projeyle anlatılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ve Dijital Tır'ın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kısıtlamalar başlamadan önce imkanı olan vatandaşlar gelip ziyaret edebilirler." dedi.