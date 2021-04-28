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Kısıtlama öncesinde bankalarda önünde uzun kuyruklar

’ın ilçesindeki bankaların önlerinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bazen sosyal mesafenin unutulması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kısıtlama öncesinde bankalarda önünde uzun kuyruklar
İHA

28.04.2021, 13:10

Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Şuhut ilçesinde bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yarın başlayacak kısıtlama öncesinde işlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar işlem yaptırmak için bankaların yolunu tuttu. Kuyruklara giren kişilerin büyük çoğunluğunda maske oldukları görülürken, kuyruklarda ise zaman zaman sosyal mesafenin unutulması ise dikkatlerden kaçmadı.

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