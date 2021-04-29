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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

'ın ilçesinde bir ahırın duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti
AA

29.04.2021, 23:38

Mehmet Tosun (26) idaresindeki 77 DP 060 plakalı kamyon, İmralı köyünün girişinde bulunan bir ahırın duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tosun, 112 ekiplerince kaldırıldığı İscehisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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