Afyonkarahisar'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Mehmet Tosun (26) idaresindeki 77 DP 060 plakalı kamyon, İmralı köyünün girişinde bulunan bir ahırın duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Tosun, 112 ekiplerince kaldırıldığı İscehisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir ahırın duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
29.04.2021, 23:38
Mehmet Tosun (26) idaresindeki 77 DP 060 plakalı kamyon, İmralı köyünün girişinde bulunan bir ahırın duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Tosun, 112 ekiplerince kaldırıldığı İscehisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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