Akrabalarını silahla yaraladı, olay yerinde kalp krizi geçirip öldü

Olay, dün akşam saatlerine Dinar'a bağlı Kızıllı köyünde yaşandı. Mehmet Akhan ve oğlu Bayram Akhan koyunlarını, uzaktan akrabaları olan eski muhtar Mesut Akhan'ın evinin önünden geçirirken, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Akhan tabancasıyla Mehmet Akhan ve Bayram Akhan'a ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet ve Bayram Akhan kanlar içinde yere yığılırken,, Mesut Akhan ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mesut Akhan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralanan baba-oğul ise Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.